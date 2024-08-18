В сборной Германии высказались относительно будущего 38-летнего Нойера в команде

Спортивный директор Немецкого футбольного союза (DFB) Руди Фёллер ответил на вопрос, может ли 38-летний вратарь Мануэль Нойер в скором времени закончить карьеру в бундестим.

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«Безусловно, решение относительно [будущего] Мануэля будет принято до оглашения состава, которое состоится на следующей неделе (объявление состава сборной Германии перед сентябрьскими играми Лиги наций. — Прим. «Чемпионата»). Он заслуживает того, чтобы первым объявить о том, что будет дальше», — приводит слова Фёллера журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Нойер выступает в составе немецкой национальной команды с 2009 года. За этот период он принял участие в 124 матчах во всех турнирах.