Симеоне высказался об Альваресе после его дебюта за «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новичке мадридской команды Хулиане Альваресе после ничейного матча 1-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:2).

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«Хулиан постепенно вливается в коллектив, знакомится с товарищами по команде. Ему ещё предстоит привыкнуть к нашей игровой системе. Мы надеемся, что у нас он сможет развить все свои качества», — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.