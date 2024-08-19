Артига объяснил отсутствие Бакаева в заявке на матч с «Зенитом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался об отсутствии нападающего Зелимхана Бакаева в заявке на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Ранее сам Артига заявил, что ему не разрешили использовать футболиста в игре с сине-бело-голубыми, а Бакаев адресовал вопросы по этой теме руководству клуба.

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«Он провёл на поле 90 минут в кубковом матче с «Ростовом». Сегодня Мирзов, Руденко, Берковский выглядели не менее достойно. Внутри команды мы приняли решение выпустить этих футболистов. Причины решения – спортивные. Но я хочу говорить о тех, кто был сегодня на поле, а не о тех, кого не было. Всё-таки «Зенит» впервые потерял очки и пропустил. Мне кажется, это веский повод поговорить о футболе», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.

В этом сезоне Бакаев принял участие в трёх матчах во всех турнирах, где отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.