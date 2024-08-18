«Барселона» подписала контракт с 13-летним игроком мадридского «Реала»

Мусса Манель, 13-летний сенегальский центровой, обладающий рост 210 см., покинул мадридский «Реал», чтобы присоединиться к «Барселоне».

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Манель в составе «Реала» закончил финальную игру с дабл-даблом, набрав 20 очков и сделав 10 подборов, в финальном матче прошлого сезона Миникопы (турнир для юношеских команд), где «Барселона» одержала победу со счетом 89:78.

Мусса родился в Сакале, Сенегал, в 2010 году. Он на год старше Мохамеда Дабоне, родившегося в Уагадугу, Буркина-Фасо, в 2011 году. Оба игрока будут играть вместе и считаются лучшими перспективными игроками академии «Барселоны».

В прошлом году «Барселона» выиграла каталонскую и испанскую лиги в мини, детской, кадетской и юношеской категориях. Они проиграли «Реалу» только в финале ANGT (Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament — международный юношеский баскетбольный турнир среди юношей, в котором участвуют лучшие баскетбольные клубы Европы в возрастной категории до 18 лет) в Берлине.