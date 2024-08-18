«Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками»

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

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Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

После этой победы в активе «Химок» стало семь очков. Подопечные Франка Артиги поднялись на строчку в турнирной таблице. «Зенит» с 12 очками остаётся на первом месте.