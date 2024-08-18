Футболист "Зенита" Глушенков рассказал о своей травме

Врачи диагностировали перелом руки у полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова после матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками". Об этом Глушенков заявил журналистам.

Глушенков был заменен по ходу первого тайма встречи с "Химками" (1:1). Пресс-служба "Зенита" сообщила, что полузащитник получил травму кисти. На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ с семью голами.

"Врачи сказали, что сломал. Не знаю, надолго ли выбыл", - сказал Глушенков.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил журналистам, что травма Глушенкова носит серьезный характер, его участие в матче следующего тура РПЛ с московским "Спартаком" находится под вопросом. "Зенит" примет "Спартак" 24 августа.