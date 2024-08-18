"Манчестер Сити" со счетом 2:0 обыграл "Челси" в матче первого тура АПЛ

"Манчестер Сити" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Челси" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В составе победителей голы забили Эрлинг Холанд (18-я минута) и Матео Ковачич (84).

"Манчестер Сити" не проигрывает "Челси" в чемпионате Англии с 8 мая 2021 года, тогда лондонская команда одержала выездную победу со счетом 2:1. После этого "Манчестер Сити" одержал пять побед, две встречи завершились вничью.

"Челси" провел первый официальный матч под руководством итальянца Энцо Марески, который возглавил команду 3 июня, сменив аргентинца Маурисио Почеттино. В сезоне-2023/24 Мареска руководил английским "Лестером". По итогам сезона команда вернулась в элитный дивизион чемпионата Англии. Также итальянец работал в тренерских штабах английских "Манчестер Сити" и "Вест Хэма", испанской "Севильи", итальянского "Асколи", возглавлял итальянскую "Парму".

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Ипсвич" 24 августа, "Челси" на следующий день на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".