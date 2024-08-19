Круговой объяснил, почему ЦСКА не может победить топ‑клубы

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой заявил «Матч ТВ», что команде не удается обыграть сильных соперников, потому что «красно‑синим» не хватает концентрации в конце матча.

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Армейцы в воскресенье в домашнем матче пятого тура МИР РПЛ уступили «Локомотиву» (0:1). Единственный мяч на 90‑й минуте забил полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян, ранее выступавший за ЦСКА.

— Вы дважды уступили «Краснодару», сыграли вничью с «Ростовом» и проиграли «Локомотиву». Почему удается победить только аутсайдеров?

— Была хорошая игра. Как обычно, допустили ошибки в конце и пропустили. Пропуская в конце, сложно набирать очки. Нужно концентрацию в конце матча сохранять.

— По игре с «Локомотивом» не заслужили поражения?

— Конечно, нет, — сказал Круговой «Матч ТВ».

После пяти проведенных матчей ЦСКА занимает 7‑е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. Следующую игру армейцы проведут 24 августа с «Акроном».