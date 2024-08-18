«Спартак» дома разгромил «Факел»

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли воронежский "Факел" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.

Забитыми мячами отметились Манфред Угальде (3-я минута), Срджан Бабич (9) и Эсекьель Барко (60, с пенальти).

"Спартак" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до шести матчей (пять побед, одна ничья), "Факел" по-прежнему не знает побед в нынешнем сезоне (одна ничья, шесть поражений).

Встреча должна была пройти в Воронеже. Однако правительство Воронежской области приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. РПЛ перенесла игру на домашний стадион "Спартака".

Встречу 27-го тура чемпионата между командами планируется провести в Воронеже.