«Локомотив» победил ЦСКА в пятом туре РПЛ

ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ. Игра в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 0:0.

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Три факта

1. «Локомотив» ни разу не сыграл вничью в нынешнем сезоне. Команда Михаила Галактионова одержала 6 побед и проиграла московскому «Динамо» во втором туре РПЛ (1:3).

2. На 65-й минуте полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов покинул поле после столкновения в центре поля с нападающим ЦСКА Виктором Давилой.

3. Прервалась голевая серия защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Он забивал в четырех предыдущих матчах армейцев: в Кубке России против «Пари НН» (1:1, 4:2 по пенальти), и в РПЛ с «Краснодаром» (1:2), «Оренбургом» (5:1) и «Пари НН» (3:0).

РПЛ. 5-й тур. ЦСКА – «Локомотив» – 0:1

Гол: Тикнизян, 90