Гол Тикнизяна принес "Локомотиву" победу над ЦСКА

"Локомотив" в матче пятого тура РПЛ вырвал победу на встрече с ЦСКА благодаря голу экс-армейца Наира Тикнизяна.

В Москве в матче пятого тура РПЛ встречались ЦСКА и "Локомотив". В первом тайме на поле шла упорная борьба.

Хозяева больше владели мячом и старались атаковать, а "Локомотив" искал шанс на контратаках.

Но в стартовые 45 минут голов забито не было. А в концовке тайма травму получил капитан гостей Дмитрий Баринов, который был заменен.

Во второй половине встречи все решилось в самой концовке. Бывший игрок армейцев Наир Тикнизян на 90-й минуте поразил ворота ЦСКА и принес своей команде победу - 1:0.

Любопытно, что результативная серия "Локомотива" составляет уже 22 матча подряд - это повторение рекорда клуба.

После пяти туров у "Локомотива" 12 очков и третье место в таблице. На счету ЦСКА 7 очков и шестая строчка.