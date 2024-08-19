В РФС отреагировали на мат директора «Оренбурга» в адрес судей

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на нецензурное высказывание спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судьях матч с «Ростовом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Комментарий приводит «Чемпионат».

«Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания, а также действия спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева в отношении судейской бригады матча "Ростов" — "Оренбург"», — заявили в организации.

Игру «Ростова» с «Оренбургом» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. После встречи Андреев с использованием нецензурных выражений заявил, что судьи 99 процентов спорных единоборств трактовали в пользу ростовчан.

17 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» в матче пятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.