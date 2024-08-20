«Спартак» на старте текущего сезона повторил достижение 26-летней давности

Московский «Спартак» в пятом матче подряд не пропускает голы в свои ворота. Таким образом, подопечные Деяна Станковича повторили достижение, установленное в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Спартак» сыграл в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советом», одержав победу со счётом 3:0. В следующем туре красно-белые дома не смогли обыграть «Ахмат» (0:0). Затем, в матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Факел» со счётом 3:0.

Помимо этих матчей «Спартак» провёл две игры в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России, в которых с одинаковым счётом (3:0) победил московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 10 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. Красно-белые отстают от первой строчки, на которой располагается санкт-петербургский «Зенит», на три очка.