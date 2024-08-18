«Краснодар» одержал волевую победу над «Пари НН»

Футболисты "Краснодара" дома со счетом 2:1 одержали победу над "Пари Нижний Новгород" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар".

В составе "Краснодара" два гола забил Мозес Кобнан (76-я, 80-я минуты). У "Пари НН" отличился Хуан Мануэль Боселли (36).

"Краснодар" ни разу не проиграл "Пари НН" в РПЛ. За всю историю встреч в чемпионате России с октября 2021 года "Краснодар" одержал шесть побед, один раз команды сыграли вничью.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала девять очков. "Пари НН" - восьмой с шестью очками. В следующем туре нижегородцы 25 августа на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", "Краснодар" в этот же день проведет гостевой матч с московским "Динамо".