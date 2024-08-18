Легионер «Зенита» признался, что хочет уехать в Европу

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что ставит перед собой цель уехать в Европу, передает «Советский спорт».

© Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру», — сказал Изидор.

Изидор выступает в «Зените» с 2023 года. Вместе с командой он стал чемпионом России.

18 августа в матче чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.