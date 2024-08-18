Дзюба заявил, что Слуцкий является топовым тренером

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что Леонид Слуцкий, работающий сейчас в китайском «Шанхай Шэньхуа» является топовым тренером, передает Sport24.

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«Слуцкий в Китае снова доказывает, что он топовый тренер? Ему не нужно доказывать. Для любого, кто разбирается в футболе, очевидно, что Слуцкий — топ», — сказал Дзюба.

«Шанхай Шэньхуа» по прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, но отставание от «Шанхай Порт» сократилось до двух очков.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.