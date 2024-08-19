Анчелотти отреагировал на ничью «Реала» в стартовом матче нового сезона Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный исход матча 1-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:1).

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«Мы хорошо начали игру, повели в счете и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.

Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).