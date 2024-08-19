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Илич озвучил причину проигрыша «Пари НН» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Саша Илич объяснил, почему команда проиграла «Краснодару», даже ведя в счете по ходу встречи. Его комментарий опубликован на сайте ФК.

Илич озвучил причину проигрыша «Пари НН» в матче с «Краснодаром»
© В городе N

По мнению Илича, противник усилил игру заменами. Поэтому матч резко изменил тональность именно в последние минуты.

Тренер уверен, что все 90 минут матча важно играть дисциплинированно и вести себя, как команда.

А мы, пропустив первый гол после подачи углового, потеряли концентрацию и в итоге проиграли, — добавил он.
Футбол
Саша Илич