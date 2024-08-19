Названа сумма штрафов Глушенкова за нарушения ПДД за последние полтора года

Атакующий полузащитник Зенита Максим Глушенков за последние полтора года получил штрафы за нарушения ПДД на 160 тысяч рублей. Такую сумму назвал Telegram-канал Mash.

За это время игрок 126 раз превысил скорость, четыре раза нарушил разметку или проигнорировал знаки, четырежды не оплатил проезд по платным дорогам, девять раз припарковался в неположенном месте и дважды проехал на красный. Россиянин управляет автомобилем BMW X5 M.

25-летний игрок — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. В пяти матчах он забил семь мячей.

Ранее стало известно, что Глушенков сломал руку в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Он не смог продолжить игру и был заменен.