Угальде ответил на мнение, что он перешел в «Спартак» ради денег

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на слова агента Курта Морсника о том, что он перешёл в российский клуб ради денег. Угальде заявил, что счастлив в стане красно-белых и считает «Спартак» большим клубом с богатой историей.

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— Видели слова своего агента о том, что вы приехали играть за «Спартак» за деньги? Можете их объяснить?

— Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок «Спартака». Я счастлив в этом клубе и выполняю всё, что от меня зависит.

— То есть вы приехали сюда не из‑за денег?

— «Спартак» — это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».