УЕФА пригласил Алаева на конференцию по безопасности

Заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев 12 сентября посетит конференцию организации по безопасности. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

"Я получил два приглашения от УЕФА. Виза есть. 12 сентября в Женеве посещу ежегодную большую конференцию по безопасности. В ноябре уже будет заседание комитета по безопасности, которое я тоже посещу", - сказал Алаев.

13 июля Алаев сообщил ТАСС, что планирует очно посетить заседание комитета УЕФА.

В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, президент Российской премьер-лиги пропустил его по личным причинам.