Игрока «Зенита» Клаудиньо могут наказать за оскорбительное поведение

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо, который имеет российское гражданство, получил вызов на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста ФК «Зенит» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

После матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» Клаудиньо, проходя мимо резервного арбитра, позволил себе нецензурную брань на русском языке, а после раскритиковал судейство.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.