Вратарь махачкалинского «Динамо» рассказал о целях клуба на ближайшие годы

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о целях команды в ближайшие несколько лет. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Надо идти от игры к игре и в каждом матче играть на победу. Так придет результат, еврокубки и первые места. Главное – трудиться», — заявил Волк.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром». Также они проиграли «Локомотиву» и «Пари НН».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.