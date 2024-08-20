В «Локомотиве» высказались о будущем Пиняева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники не намерены расставаться с крайним нападающим Сергеем Пиняевым.

© Чемпионат.com

«Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришёл. Каждая минута нахождения Сергея на поле — это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет «Локомотив» в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем», — приводит слова Нагорных ТАСС.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. За это время вингер принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.