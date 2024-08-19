Угальде высказался о работе с Абаскалем

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей игре при бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

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«Всё, что произошло, осталось в прошлом. Это было для меня опытом. Я молод. Эксперименты на поле и за его пределами — это всё уроки. Я наслаждаюсь тем, что происходит со мной в настоящем, но этого недостаточно, нужно прикладывать ещё больше усилий. Я хочу играть и приносить пользу «Спартаку». Станкович или Абаскаль? Не хочу выделять кого-то. Говорить, кто сделал больше, кто — меньше. Не хочу создавать никакую полемику», — приводит слова Угальде Metaratings.

Угальде перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн. Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024-го. Сейчас испанский специалист тренирует «Гранаду».