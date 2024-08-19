Эксперт рассказал, почему ЦСКА проиграл «Локомотиву»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, почему московскому ЦСКА не удалось добыть очки в матче с «Локомотивом». Слова эксперта приводит «Матч ТВ».

«У ЦСКА нет разнообразия в атаке. Был Чалов, но это выдвинутый бомбардир. В первом тайме ЦСКА владел преимуществом и входил в штрафную. А у «Локомотива» в линии атаки быстрые и молодые футболисты, которые просто дождались своего шанса», — заявил Ловчев.

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян. Он отличился на 90-й минуте матча. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 12 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе семь баллов. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 13 баллов.