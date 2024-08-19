Матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом пойдут в рейтинг ФИФА

Товарищеские матчи сборной России с национальными командами Таиланда и Вьетнама в сентябре пойдут в рейтинг Международной федерации футбола.

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«Оба матча будут учитываться в рейтинге ФИФА», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Российского футбольного союза ТАСС.

Напомним, ранее РФС объявил, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.