«Ливерпуль» купит Мамардашвили и оставит его в «Валенсии» на правах аренды

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили будет куплен «Ливерпулем» до конца летнего трансферного окна, после чего продолжит выступать в испанском клубе на правах аренды. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, Мамардашвили был предложен вариант с покупкой «Ливерпулем» и последующей арендой в «Борнмут», однако футболист отказался от него. Подчёркивается, что если после покупки мерсисайдцами грузинскому вратарю нужно будет уйти в аренду в другой клуб, то он предпочтёт продолжить выступать за «Валенсию».

Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.