Аршавин: если бы высказался, как спортдиректор «Оренбурга», в «Зените» уже не работал

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените», ответил на вопрос о резком высказывании спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судей после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

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— На какую тему в российском футболе вы бы хотели высказаться в стиле Андреева из «Оренбурга», но при этом не получив дисквалификацию?

— Не, если бы я высказался, как Андреев, тогда в «Зените» уже не работал бы, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Ранее председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно.