Сборная России по футболу объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом

Тренерский штаб сборной России по главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Lenta.ru

В списке 38 футболистов, среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, форвард Герман Онугха из датского «Вайле» и полузащитник Далер Кузяев из французского «Гавра». Хавбек «Монако» Александр Головин, а также полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустят сбор из-за травм. Чемпионат.com

Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Sports.ru