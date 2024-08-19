Глебов прокомментировал новости по поводу его возможного перехода в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал новости по поводу его возможного перехода в московский «Спартак».

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— Что ответите людям, которые пишут про трансфер в «Спартак»?

— Алексей Анатольевич Рыскин сказал «без комментариев». Значит, я тоже без комментариев.

— Вас не раздражают эти новости?

— Пусть пишут.

— Вам это нравится?

— Кайфую! — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» ведёт переговоры с «Ростовом» по поводу трансфера Глебова. Отмечалось, что сумма сделки может составить € 11 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел семь матчей и забил один мяч. Контракт российского игрока с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн.