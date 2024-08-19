В «Зените» допускают, что Вендел сыграет со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра упомянул о возможном участии полузащитника Вендела в центральном матче 6-го тура РПЛ сезона 2024/2025 против московского «Спартака». Бразилец получил травму во время встречи 4-го тура с «Динамо» из столицы (1:0).

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«Пока непонятно, пропустит ли Вендел матч со «Спартаком». Посмотрим на этой неделе, как он будет реагировать», – приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».

К тому же, он сообщил, что у футболиста диагностировано растяжение связок коленного сухожилия. Ведущие обследования проводились из-за серьёзности повреждения, связанного с коленом. Оливейра добавил, что они продолжат следить за состоянием Вендела, чтобы определить, будет ли он участвовать в игре против «Спартака».

Матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 24 августа в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 по московскому времени. В последнем туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Химками» (1:1), в то время как красно-белые одержали победу над «Факелом» (3:0).