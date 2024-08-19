Рыбчинский рассказал, когда футболисты «Балтики» узнали об уходе Игнашевича
Бывший футболист «Балтики» Дмитрий Рыбчинский заявил, что игроки калининградской команды узнали об уходе главного тренера Сергея Игнашевича после решающего матча FONBET Кубка России.
С 2021 года Игнашевич возглавлял «Балтику», которая в прошлом сезоне заняла 15‑е место в МИР РПЛ и вылетела в МЕЛБЕТ‑Первую лигу. Также калининградская команда дошла до Суперфинала FONBET Кубка России, где уступила «Зениту». После окончания сезона тренер покинул команду.
— Удивило решение Игнашевича подать в отставку?
— Мы узнали о нём после финала Кубка. Прям неожиданностью это не стало, он два года был в команде. Сказал, что «Балтике» нужны перемены.
— И никто из игроков даже не подозревал, что Игнашевич уйдёт?
— Да, мы готовились как ни в чём не бывало, — приводит слова Рыбчинского «Чемпионат».
В сещоне‑2024/25 главным тренером «Балтики» является Александр Грищенко.