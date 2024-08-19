Нападающий датского клуба заявил, что его отпустят в сборную России

Нападающий датского клуба «Вайле» Герман Онугха, которого Валерий Карпин включил в расширенный список сборной России заявил «Матч ТВ», что датский клуб отпустит его в национальную команду. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

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«Пока нет никаких эмоций, сегодня у меня игра за «Вайле». Если попаду в финальный список — порадуюсь. Со мной уже связывались из сборной России. Конечно, клуб без проблем меня отпустит», — заявил Онугха.

19 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Российский форвард нигерийского происхождения в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Он забил 15 мячей в 31 матче.

Игры пройдут во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом пятого сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.