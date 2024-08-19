Изидор: было бы ложью сказать, что я хотел бы провести в России всю карьеру

Французский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о возможном уходе из российского клуба.

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«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесёт будущее, потому что трансферное окно ещё не закрыто», — приводит слова Изидора «Советский спорт».

Напомним, форвард в предыдущем сезоне выступал за петербуржцев на правах аренды из «Локомотива». Между клубами был заключён договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона-2023/2024. Всего в составе сине-бело-голубых Изидор принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.