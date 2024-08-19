Станислав Черчесов считает, что игроки сборной России не нуждаются в мотивации.

Ранее было объявлено, что сборная проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

– Мы до этого говорили, что придет день, когда мы будем в мировом футболе, поэтому сборная должна работать и играть. Честно говоря, этот рейтинг не понимаю до сих пор.

– Какая ваша точка зрения на мотивацию игроков, на работу тренерского штаба в команде? Нужно ли людей подхлестывать?

– Вы слово «мотивация» упомянули, у меня сразу протест. Есть сборная, о какой мотивации можно говорить? Что у тренерского штаба, что у игроков. Ты стоишь под флагом своей страны.

Должны играть и работать те, у кого не вызывают сомнений соперники, какие бы они ни были. Слова «мотивация», когда дело касается сборной, не должно быть. Мы немотивированных не брали. Это главное, что должно быть, а тактика, техника – рабочий процесс.

Да, все‑таки соперник подстегивает. Если у тебя соперник X или Y, который слабее, понятно… Другое дело, каждый из них занимается любимым видом спорта, саморазвивается, самоутверждается. Понятно, есть соперник, но есть еще ты сам. Самое главное – становиться сильнее себя, а все остальное приходит, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий команду Казахстана.