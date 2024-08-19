Власти Коломны проводят внеплановую проверку ФК «Коломна»

Футболисты и тренеры «Коломны» вызывались в Российский футбольный союз (РФС) по запросу департамента защиты игры, в отношении клуба ведется внеплановая проверка местными властями, заявили «Матч ТВ» в администрации Коломны.

© ФК «Коломна»

Ранее «Коломна» со счетом 1:8 проиграла медиакоманде «Амкал» в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

В администрации городского округа Коломна заявили «Матч ТВ», что по итогам матча «Коломны» в Кубке России была организована внеплановая проверка МБУ ДО «СШ по футболу «ФК «Коломна», создана и работает комиссия по оценке качества подготовки спортсменов основной команды. В состав комиссии включены администрация МБУ ДО «СШ по футболу «ФК «Коломна», представители управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, представители Коломенской федерации футбола.

Также в ответе на запрос «Матч ТВ» сообщается, что департаментом защиты игры РФС проводится служебная проверка. По запросу департамента с 7 по 9 августа в офис РФС были направлены футболисты, а также тренеры для дачи объяснений.

«Коломна» выступает в группе 3 Второй лиги дивизиона «Б». Команда в 17 играх набрала 8 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.