Стало известно, куда мог перейти Соболев из «Спартака»

Подмосковные «Химки» хотели взять в аренду российского нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, красно-черные планировали арендовать форварда до конца сезона-2024/25, однако и «Спартак», и сам игрок выступили против этой инициативы, из-за чего сделка сорвалась.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.