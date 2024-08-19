Стало известно, какого игрока не хватает сборной России

Нападающий «Ростова» Егор Голенков мог бы усилить атакующую линию сборной России под руководством главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Из тех, кто есть сейчас среди российских нападающих, я бы обратил внимание на Голенкова. Он хорошо себя проявляет, возможно, его стоило пригласить на сборы, дать ему шанс. Да, будут говорить, что Карпин тащит в сборную «своих» из «Ростова». Но на сегодняшний день и других фамилий-то не назовешь», — считает специалист.

Сборная России в скором времени проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске.