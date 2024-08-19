Месси не попал в заявку сборной Аргентины на отборочные матчи к ЧМ-2026

Звёздный нападающий и капитан клуба МЛС «Интер Майами» чемпион мира Лионель Месси не сыграет за сборную Аргентины в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года с командами Чили и Колумбии, которые пройдут 6 и 10 сентября, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.

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Среди 28 игроков, которых главный тренер Лионель Скалони вызвал на предстоящие встречи, фамилии легендарного форварда не оказалось.

Напомним, после завоевания Аргентиной золота Кубка Америки – 2024 Месси намекал на то, что завершит выступления за сборную. За свою карьеру вместе с национальной командой своей страны 37-летний футболист выиграл Кубок мира (2022), а также два Кубка Америки (2021, 2024). Также в 2008 году аргентинец выиграл олимпийское золото Пекина.