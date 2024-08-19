«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в первом четвертьфинале

«Динамо» на своём поле принимало «Локомотив» в первом матче четвертьфинальной серии PARI Чемпионата России по регби.

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В первом тайме лидер менялся пять раз. Уже на третьей минуте Лейтон Экстин забил штрафной, но почти тут же получил травму и покинул поле. «Локомотив» ответил классной попыткой Дмитрия Сухина, который ушел от Брендона Вилки. «Динамо» чуть позже заработало коридор в пяти метрах и занесло по вееру усилиями Ивана Дорофеева. Следом Пенза оформила сразу две попытки подряд — в зачётку соперника прорвались Денис Сёмин и Франко Нодье. Однако на перерыв «Динамо» ушло победителем — сначала Козлов забил штрафной, а следом Колев занес традиционную попытку для хукера (18:17).

В начале второго тайма Владимир Подрезов оставил «Локомотив» в меньшинстве, чем москвичи сумели воспользоваться. Размашистая атака завершилась красивой попыткой Брендона Вилки. Вышедший на замену Козлов добавил реализацию.

Вскоре «Динамо» осталось в тринадцать регбистов после желтых карточек Хильчука и Погодаева. Пенза моментально реализовала численное преимущество, попытку занес Никита Максимов, сравняв счёт (25:25), а Янюшкин забил реализацию и вывел Пензу вперёд. «Динамо» дважды могло перевернуть исход встречи, но Сергей Козлов дважды на последних минутах смазал штрафные удары. «Локомотив» забирает первый матч серии.

«Динамо» — «Локомотив» — 25:27 (18:17)

Попытки: Дорофеев (18), Колев (38), Вилки (56) — Сухин (11), Семин (23), Нодье (29), Максимов (72);

Реализации: Козлов (19, 57) — Янюшкин (24, 74);

Штрафные: Экстин (3), Козлов (36) — Янюшкин (63);

Желтые карточки: Хильчук (65), Погодаев (71) — Подрезов (52).