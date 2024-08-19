Игрок с самым сложным именем и фамилией дебютировал в РПЛ

Хавбек махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай удачно дебютировал в РПЛ — в матче пятого тура лиги он забил гол в ворота грозненского «Ахмата», пишет РИА «Новости».

© ФК «Динамо Махачкала»

Встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Иранец забил на 87-й минуте.

Во время трансляции матча его имя не поместилось в графику.

По данным агентства, полузащитнику 21 год. За дагестанскую команду он выступает под десятым номером. На футболку его полное имя (Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай Рамезан), самое сложное в лиге, не поместилось, поэтому на нее нанесли сокращенное — Джавад.

За иранский «Сепахан» в сезоне-2023/24 хавбек провел 22 игры в местном чемпионате и сделал три ассиста. На его счету также четыре матча в Азиатской Лиге чемпионов, два гола и одна результативная передача. Джавад провел два матча за сборную Ирана.