Футболист «Тоттенхэма» потерял сознание после столкновения в матче АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур потерял сознание после столкновения с соперником в матче первого тура чемпионата Англии с «Лестером».

Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 1:1. На 71‑й минуте игры Бентанкур столкнулся с хавбеком «Лестера» Абдулом Фатаву и на несколько минут потерял сознание. Он пришел в себя после помощи врачей, но не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках и в кислородной маске.

— Я пока не разговаривал с Родриго. Он получил травму головы, с этим нужно быть осторожным. Хорошие новости заключаются в том, что он разговаривает. Поэтому мы оставляем ситуацию на усмотрение медиков, — приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу издание The Sun.

В своем следующем матче «Тоттенхэм» 24 августа примет «Эвертон».