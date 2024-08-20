38-летний Лука Модрич планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил вызов на матчи сборной Хорватии в Лиге наций против Португалии и Польши. Испанский портал AS сообщает, что, несмотря на сомнения после Евро-2024, 38-летний хорват решил остаться в сборной.

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По сведениям источника, Лука мечтает о том, чтобы сыграть на чемпионате мира-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Модрич считает себя важной фигурой для сборной Хорватии, которой сложно найти качественную замену в полузащите.

Команда Златко Далича сыграет против Португалии 5 сентября, против Польши – 8 сентября.

В этом сезоне Лука провёл 2 матча за «Реал», в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, лучшим достижением Модрича в карьере в составе сборной Хорватии стал выход в финал чемпионата мира — 2018 в России, где хорваты уступили французам со счётом 2:4. Также полузащитник является обладателем награды «Золотой мяч», которую он получил в 2018 году.