Аршавин пошутил над Соболевым из-за невызова в сборную России

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пошутил над форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым, который не получил вызов в сборную России на товарищеские матчи в сентябре.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«В Таиланд и Вьетнам Соболев и сам может позволить себе съездить», — заявил Аршавин.

В сентябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против национальных команд Таиланда и Вьетнама.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.