Семин назвал главную проблему «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что московский «Спартак» нравится ему своей агрессивностью, а также рассказал, какая проблема, по его мнению, является главной у команды. Его слова приводит РИА Новости.

«Но самая большая проблема сейчас для «Спартака» — громадное количество футболистов, претендующих на попадание в основной состав. А это может стать определенной психологической проблемой. Переизбыток игроков — это для тренера такая же большая проблема, как и их нехватка», — заявил Семин.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Деян Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.