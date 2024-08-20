Булыкин назвал три причины неудач ЦСКА

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» оценил выступление московского ЦСКА на старте сезона, рассказав, в чем заключаются проблемы команды.

«ЦСКА плохо провел прошлый сезон, потом смена тренера – все это, конечно, влияет на уверенность. Не смогли сразу набрать хороший ход, и Чалов уехал – все это влияет. Нет мощи, уверенности. Ну и характер, а это в футболе самое важное. Нужно биться за результат, даже если у тебя где-то не очень получается игра, не везет, нужно все равно продолжать. И тогда через какое-то время все придет, и ты будешь готов к большим победам. Главное, продолжать, не вешать нос, не опускать руки. Такая команда, как ЦСКА, не может на протяжении долгого времени показывать плохую игру. Думаю, скоро мы увидим и сыгранность, и взаимодействия, и футболистов, которые начнут приносить результат», — считает Булыкин.

ЦСКА занимает седьмое место в Российской премьер-лиге на данный момент, набрав семь очков в первых пяти турах.