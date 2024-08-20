«Барселона» заинтересована в трансфере Рафаэла Леау.

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Как сообщает Mundo Deportivo, после срыва трансфера Нико Уильямса из «Атлетика» каталонский клуб ищет альтернативные варианты усиления атаки игроком топ-уровня. Отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Деку хочет видеть в команде Луиса Диаса, однако «Ливерпуль» не намерен отпускать вингера.

Другим вариантом является вингер «Милана» Рафаэл Леау – отмечается, что в подписании португальца заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Кроме того, сам Леау также хотел бы присоединиться к каталонскому клубу. Считается, что осуществить трансфер будет сложно, но «Барселона» рассчитывает на успех сделки благодаря агенту Жорже Мендешу.

В числе альтернативных вариантов «Барселоны» в случае неудачи с Леау называются Федерико Кьеза из «Ювентуса» и Кингсли Коман из «Баварии».