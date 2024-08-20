Владельцы «Спартака» и «Зенита» дали добро на переговоры по Соболеву

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» возобновили переговоры по нападающему Александру Соболеву. Об этом пишет «РБК-Спорт».

По информации источника, владельцы клубов — «Газпром» и «Лукойл» — дали добро на переговоры по трансферу. Согласование с компаниями-владельцами необходимо для всех сделок между этими клубами.

Переговоры «Спартака» и «Зенита» проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.