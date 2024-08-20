Посольство РФ во Вьетнаме будет раздавать билеты на матч сборной России

Посольство РФ во Вьетнаме допустило раздачу бесплатных билетов на товарищеский матч между сборными России и Вьетнама.

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Игра пройдет 5 сентября в Ханое и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Посольство вместе с представителями Российского футбольного союза прорабатывает возможность распределения билетов, на данный момент есть предварительная договоренность о их предоставлении», — приводит заявление Посольства РФ «Спорт-Экспресс».

Сборная Вьетнама занимает 115-е место в рейтинге ФИФА. На прошедшем Кубке Азии вьетнамцы проиграли все матчи с общим счетом 3:7. Они не отобрались на ЧМ-2026.

Сборная России была отстранена от официальных соревнований весной 2022 года из-за проведения СВО на Украине.